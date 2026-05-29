Ultimissime Juve LIVE | vertice alla Continassa tra Spalletti e il management
Oggi si è svolto un incontro tra l’allenatore e il management della squadra alla Continassa. La riunione ha coinvolto le figure di vertice del club e il nuovo tecnico. Non sono stati divulgati dettagli sui temi discussi o sulle decisioni prese. La giornata ha visto aggiornamenti in tempo reale sulle attività e le eventuali novità riguardanti la squadra.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 29 maggio 2026. Vertice alla Continassa tra Spalletti, dirigenza e proprietà: si è varato un piano preciso per il mercato e non solo. I dettagli. Ore 19.00 – Giornata cruciale alla Continassa: riunione al vertice per varare un piano condiviso e far scattare i primi colpi in vista della nuova stagione Heysel, 41 anni dopo: la necessità di una memoria civile condivisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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