Ultimissime Juve LIVE | vertice alla Continassa tra Spalletti e il management

Notizia in breve

Oggi si è svolto un incontro tra l’allenatore e il management della squadra alla Continassa. La riunione ha coinvolto le figure di vertice del club e il nuovo tecnico. Non sono stati divulgati dettagli sui temi discussi o sulle decisioni prese. La giornata ha visto aggiornamenti in tempo reale sulle attività e le eventuali novità riguardanti la squadra.