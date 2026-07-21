Ultimissime Inter LIVE | l’intervista di Barella alla Gazzetta il futuro di Bastoni in bilico

Da internews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Barella ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, mentre il futuro di Bastoni resta incerto. Queste sono le ultime notizie in tempo reale relative alla squadra nerazzurra. La redazione di Inter News 24 aggiorna costantemente sulle novità più recenti, offrendo tutte le informazioni più importanti del giorno riguardanti il club.

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