Ultimissime Inter LIVE | l’intervista di Barella alla Gazzetta il futuro di Bastoni in bilico

Barella ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, mentre il futuro di Bastoni resta incerto. Queste sono le ultime notizie in tempo reale relative alla squadra nerazzurra. La redazione di Inter News 24 aggiorna costantemente sulle novità più recenti, offrendo tutte le informazioni più importanti del giorno riguardanti il club.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 21 LUGLIO Barella alla Gazzetta: «Sì, vorrei chiudere qui la carriera! Sto lavorando su un gioco più conservativo. Pio, Massolin, Stankovic: vi dico tutto». Barella alla Gazzetta: «Sì, vorrei chiudere qui la carriera! Sto lavorando su un gioco più conservativo». Segui le ultimissime Bastoni può lasciare? L’Inter riflette: con l’offerta giusta non è incedibile! E l’Al Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com

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