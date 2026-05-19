Ultimissime Inter LIVE | le parole di Lautaro alla Gazzetta Intanto viene svelata la nuova maglia nerazzurra

Nel corso delle ultime ore sono state rese note alcune dichiarazioni di un calciatore dell'Inter a una testata giornalistica, mentre la società ha presentato ufficialmente la nuova maglia della squadra. La redazione aggiorna costantemente le notizie più recenti riguardanti i nerazzurri, offrendo ai lettori un quadro completo sugli eventi più rilevanti di giornata. Le informazioni condivise riguardano sia le parole del giocatore che le novità sul merchandise ufficiale, con un focus sulle attività della squadra in questo periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui