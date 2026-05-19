Ultimissime Inter LIVE | le parole di Lautaro alla Gazzetta Intanto viene svelata la nuova maglia nerazzurra
Nel corso delle ultime ore sono state rese note alcune dichiarazioni di un calciatore dell'Inter a una testata giornalistica, mentre la società ha presentato ufficialmente la nuova maglia della squadra. La redazione aggiorna costantemente le notizie più recenti riguardanti i nerazzurri, offrendo ai lettori un quadro completo sugli eventi più rilevanti di giornata. Le informazioni condivise riguardano sia le parole del giocatore che le novità sul merchandise ufficiale, con un focus sulle attività della squadra in questo periodo.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 19 MAGGIO. Inter, svelata la nuova maglia 202627: un omaggio alla tradizione sartoriale e al mito del 1998. Inter, il nuovo Home Kit dei nerazzurri unisce eleganza classica e innovazione tecnologica, celebrando il legame indissolubile con Milano Lautaro a La Gazzetta: «Vorrei chiudere all’Inter. Record di Meazza? Devo ricominciare a tirare i rigori». 🔗 Leggi su Internews24.com
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