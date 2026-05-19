Ultimissime Inter LIVE | Bisseck cambia agente le parole di Lautaro alla Gazzetta Josep Martinez promosso a primo portiere
Nelle ultime ore sono emerse diverse novità nel mondo del calcio: un centrocampista ha cambiato agente, mentre un attaccante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta. Inoltre, è stato annunciato il cambio di portiere titolare in una squadra di serie A. Queste notizie sono state riportate in tempo reale dalla nostra redazione, offrendo un quadro aggiornato sulle vicende più recenti riguardanti i club italiani. Di seguito, i dettagli più importanti delle ultime indiscrezioni e novità di giornata.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 19 MAGGIO. Inter, svolta per Bisseck: il difensore cambia agente e si affida all’agenzia Branchini. Yan Bisseck si affida ai fratelli Branchini: nei prossimi mesi confronto con l’Inter sul futuro. Cosa può succedere Chi è Vuskovic, il difensore croato dell’Amburgo ha conquistato la Bundesliga e ora è nel mirino dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
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