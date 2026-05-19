Ultimissime Inter LIVE | Bisseck cambia agente le parole di Lautaro alla Gazzetta Josep Martinez promosso a primo portiere

Da internews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore sono emerse diverse novità nel mondo del calcio: un centrocampista ha cambiato agente, mentre un attaccante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta. Inoltre, è stato annunciato il cambio di portiere titolare in una squadra di serie A. Queste notizie sono state riportate in tempo reale dalla nostra redazione, offrendo un quadro aggiornato sulle vicende più recenti riguardanti i club italiani. Di seguito, i dettagli più importanti delle ultime indiscrezioni e novità di giornata.

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