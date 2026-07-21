Ultimissime Inter LIVE | archiviata la posizione dell’Inter nell’inchiesta arbitri Lucumi può lasciare Bologna Massolin cercato dal Monza

Notizia in breve

La posizione dell’Inter nell’inchiesta sugli arbitri è stata archiviata. Un giocatore del Bologna può lasciare il club, mentre un centrocampista è stato cercato dal Monza. Queste sono le principali novità del giorno riguardanti le squadre di Serie A, secondo le fonti di aggiornamento in tempo reale. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali cambi di squadra o sviluppi legali.