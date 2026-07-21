Ultimissime Inter LIVE | archiviata la posizione dell’Inter nell’inchiesta arbitri Lucumi può lasciare Bologna Massolin cercato dal Monza
La posizione dell’Inter nell’inchiesta sugli arbitri è stata archiviata. Un giocatore del Bologna può lasciare il club, mentre un centrocampista è stato cercato dal Monza. Queste sono le principali novità del giorno riguardanti le squadre di Serie A, secondo le fonti di aggiornamento in tempo reale. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali cambi di squadra o sviluppi legali.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 21 LUGLIO Lucumi può lasciare il Bologna! La conferma dall’ad rossoblù Claudio Fenuccila trequarti ma affare difficile: il Genk chiede troppo. Lucumi può lasciare il Bologna! La conferma dall’ad rossoblù Claudio Fenucci. La promessa del club verso il colombiano sarà rispettata Massolin colpisce Chivu, ma anche il Monza! Primi contatti del club bianzolo con l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Cosa non capiscono i tifosi dell' #Inter che hanno apparecchiato tutto in modo che la giustizia sportiva non intervenga? Le ultime 2 righe dell'art 6 della GS lo fa capire BENISSIMO. Aspettiamo l'arrivo della prescrizione per sentire le intercettazioni come nel 20 x.com