L'inchiesta sugli arbitri, che coinvolge anche il passaggio alla Sala Var di Lissone, potrebbe essere trasferita alla Procura di Monza per competenza territoriale. Tra gli indagati figura anche un ex arbitro di alto livello. La vicenda riguarda presunte pressioni legate alla gestione delle partite, tra cui Torino-Inter, e atti riguardanti il VAR. La decisione sul trasferimento sarà presa nelle prossime settimane.

AGI - La parte dell' indagine sugli arbitri che ipotizza le 'bussate' alla porta della Sala Var di Lissone, che vede indagato anche Gianluca Rocchi, sarà probabilmente mandata per competenza territoriale alla Procura di Monza. È quanto apprende l'AGI in ambienti investigativi. Va verso una molto probabile richiesta di archiviazione a Milano, anche se le valutazioni sono ancora in corso, il filone dell'inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali 'pilotate' a favore dell'Inter. Anche se le ultime indagini svolte dal pm Maurizio Ascione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, portate avanti anche attraverso intercettazioni, hanno allargato il campo. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Nuove ombre nell'inchiesta arbitri: fari su Torino-Inter e atti sul Var verso Monza

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