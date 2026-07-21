La Procura di Milano ha archiviato la posizione dell’Inter nel caso arbitri, considerando le ipotesi avanzate come semplici suggestioni. Secondo il decreto, non ci sono elementi di prova sufficienti per sostenere eventuali accuse o indagini ulteriori. La decisione chiude temporaneamente il procedimento legato alle ipotesi sollevate riguardo a comportamenti o irregolarità arbitrali. La Procura ha quindi escluso ogni coinvolgimento diretto dell’Inter nel caso.

di Alberto Petrosilli Il decreto della Procura: le ipotesi sono rimaste allo stato di semplici suggestioni. Archiviata la posizione dell’Inter sul caso arbitri. Arrivano ulteriori chiarimenti sul procedimento relativo al cosiddetto caso arbitri. Nel decreto con cui la Procura di Milano ha disposto l’archiviazione della posizione dell’ Inter, indagata ai sensi della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, i magistrati spiegano le ragioni che hanno portato alla chiusura del fascicolo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Nel provvedimento si legge che, “sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria, non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari”. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Caso arbitri, archiviata la posizione dell’Inter: la Procura di Milano esclude elementi di prova

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