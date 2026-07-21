Il terzino si trova ora in Italia e oggi partirà per la Spagna per ottenere il visto. Nel frattempo, nel reparto centrale si fa avanti anche Galarza. Alhassane ha dichiarato di essere felice di essere in squadra. Il club milanese sta considerando il prestito di Ricci, mentre resta in attesa di risposte per le offerte rivolte a Amondarain e Ugresic.

La caccia al centrocampista continua. E in attesa di risposte alle proposte per Amondarain (21) dell’Estudiantes e Ugresic (20) del Partizan, si apre una nuova pista: Samuele Ricci (24), del Milan. Intanto è ufficiale il primo acquisto dell’estate rossoblù: Rahim Alhassane (24) ha concluso ieri le visite mediche e firmato un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione. Il terzino sinistro è il primo calciatore nigerino della storia del club e si è presentato sui canali social della società: "Ciao tifosi, sono Rahim Alhassane: sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora di vedervi al Dall’Ara. Forza Bologna". Oggi Alhassane tornerà in Spagna per il permesso di lavoro e dovrebbe rientrare a Bologna tra giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Ufficiale il terzino: oggi tornerà in Spagna per il visto. A centrocampo spunta anche Galarza. Alhassane: "Felice di essere qui». Il Milan apre al prestito di Ricci

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