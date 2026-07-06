L’allenatore portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, è arrivato all’aeroporto di Linate Prime di Milano, dichiarando di essere qui per vincere e di essere molto felice di unirsi al Milan. La sua visita è avvenuta senza intoppi, con arrivo puntuale. Nel frattempo, si accelera il mercato, con le trattative per alcuni giocatori in rapido sviluppo.

L'allenatore portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, è arrivato perfettamente in orario all'aeroporto di Linate Prime. Inizia la sua avventura Mercato Milan Live Sbarcato Amorim! Gila, si accelera. Giménez, infortunio serio Milan, bilancio in rosso dopo tre anni di fila in utile: i numeri. Pesa l'assenza dall'Europa Milan, può arrivare uno tra Gonçalo Inácio e António Silva. Ecco a quali condizioni Tegola Milan, c'è il verdetto sull'infortunio di Giménez in Nazionale. Può cambiare tutto Milan, conto alla rovescia per l'acquisto di Gila. Con un giocatore a sorpresa nell'operazione... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amorim è arrivato a Milano: "Qui per vincere, molto felice di essere al Milan"

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AMORIM ARRIVATO: FELICISSIMO DI ESSERE AL MILAN, QUI PER VINCERE ESCLUSIVE PRIME PAROLE

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Yildiz al miele con Spalletti: «È semplicemente fantastico! Sono sicurissimo che la Juve tornerà a vincere, felice di essere qui»L’attaccante della Juventus ha espresso grande entusiasmo nei confronti del tecnico, sottolineando quanto sia stato positivo lavorare con lui.

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Amorim, primo giorno di Milan e nuova era: cosa farà e quali sono i suoi poteriIl portoghese comincia la sua nuova vita a Milano. Sulle sue spalle ci sarà totalmente la gestione della prima squadra ... tuttosport.com

[Moretto] È fatta per Rúben Amorim all'AC Milan. L'allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. L'accordo include anche l'opzione per un terzo anno aggiuntivo. Tutte le pratiche saranno finalizzate nelle prossime ore. reddit

Il Milan abbraccia Amorim: nel pomeriggio l'arrivo a Milano, presentazione in settimana. Stretta finale per GilaOrmai un mese fa l'ufficializzazione e in giornata l'inizio della sua avventura al Milan: il neo tecnico Ruben Amorim è infatti atteso nel pomeriggio a Milano. Un primo assaggio di Casa Milan, i primi ... msn.com