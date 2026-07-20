Calciomercato Juventus ancora distanza con Kessié | spunta il nome di Ricci per il centrocampo
Nel calciomercato della Juventus, resta distante l’accordo con Kessié, mentre si fa avanti il nome di Ricci per il centrocampo. La società continua a concentrarsi sull’acquisto di un centravanti e di un portiere con esperienza. La trattativa con il centrocampista africano non ha ancora trovato una soluzione definitiva. La Juventus prosegue le trattative, senza conferme ufficiali su eventuali acquisti imminenti.
Nuovo giorno di mercato e la Juventus sembra intenzionata a non perdere tempo. Le priorità della dirigenza bianconera restano ancora l’acquisto di un centravanti e di un portiere di esperienza. Nel frattempo la Vecchia Signora continua a portare avanti varie piste: la più interessante è sicuramente quella che porta a Franck Kessié. Nei giorni scorsi si sarebbero registrati contatti fra il giocatore, il suo entourage e il club piemontese. L’obiettivo rimane quello di portare il giocatore a Torino. Un eventuale ritorno in Serie A farebbe felice Luciano Spalletti che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe entusiasta di poterlo avere in squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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