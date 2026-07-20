Nuovo giorno di mercato e la Juventus sembra intenzionata a non perdere tempo. Le priorità della dirigenza bianconera restano ancora l’acquisto di un centravanti e di un portiere di esperienza. Nel frattempo la Vecchia Signora continua a portare avanti varie piste: la più interessante è sicuramente quella che porta a Franck Kessié. Nei giorni scorsi si sarebbero registrati contatti fra il giocatore, il suo entourage e il club piemontese. L’obiettivo rimane quello di portare il giocatore a Torino. Un eventuale ritorno in Serie A farebbe felice Luciano Spalletti che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe entusiasta di poterlo avere in squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, ancora distanza con Kessié: spunta il nome di Ricci per il centrocampo

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CALCIOMERCATO JUVENTUS: la MISSIONE milanese di CARNEVALI e MASSARA

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Calciomercato Juventus, a centrocampo ritorna il nome di KessieDurante il calciomercato, si è diffusa la notizia che la Juventus sta considerando un ritorno di Kessie a centrocampo.

Calciomercato Juventus, idea Kessié per rinforzare il centrocampoLa Juventus sta considerando Frank Kessié come possibile rinforzo per il centrocampo nella prossima stagione.

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Kessie ha messo in standby tutte le proposte per aspettare che i suoi agenti possano trovare un accordo con la Juve: ancora distanza tra le parti #Calciomercato #15luglio #Kessie #Juventus x.com

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