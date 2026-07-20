Calciomercato Juventus ancora distanza con Kessié | spunta il nome di Ricci per il centrocampo

Da stilejuventus.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel calciomercato della Juventus, resta distante l’accordo con Kessié, mentre si fa avanti il nome di Ricci per il centrocampo. La società continua a concentrarsi sull’acquisto di un centravanti e di un portiere con esperienza. La trattativa con il centrocampista africano non ha ancora trovato una soluzione definitiva. La Juventus prosegue le trattative, senza conferme ufficiali su eventuali acquisti imminenti.

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Nuovo giorno di mercato e la Juventus sembra intenzionata a non perdere tempo. Le priorità della dirigenza bianconera restano ancora l’acquisto di un centravanti e di un portiere di esperienza. Nel frattempo la Vecchia Signora continua a portare avanti varie piste: la più interessante è sicuramente quella che porta a Franck Kessié. Nei giorni scorsi si sarebbero registrati contatti fra il giocatore, il suo entourage e il club piemontese. L’obiettivo rimane quello di portare il giocatore a Torino. Un eventuale ritorno in Serie A farebbe felice Luciano Spalletti che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe entusiasta di poterlo avere in squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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