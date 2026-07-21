ue contro la fast fashion entra in vigore lo stop alla distruzione dei capi invenduti

Il divieto di distruzione dei capi invenduti è entrato in vigore il 19 luglio 2026. Come avevamo anticipato a inizio anno, l’Europa si è impegnata contro la fast fashion, in particolare contro quella moda usa e getta che prevede un sistema di distruzione dei capi invenduti. Non si tratta solo di smettere di distruggere qualcosa di nuovo, ma anche di spingere le grandi aziende a sprecare meno, a essere più trasparenti e ad aumentare la circolarità. L’iniziale stima della Commissione era del 4-9% dei prodotti tessili distrutti prima dell’uso, ovvero 594.000 tonnellate di tessuti persi all’anno per 5,6 milioni di tonnellate di CO? emesse. Ora non solo arriva la conferma dei dati, ma è anche arrivato il momento per l’entrata in vigore del Regolamento UE “Ecodesign for Sustainable Products Regulation” (ESPR). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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