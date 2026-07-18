fast fashion scatta il divieto di distruzione di abiti scarpe e accessori invenduti

È entrato in vigore un nuovo regolamento che vieta di distruggere abiti, scarpe e accessori invenduti. La norma mira a promuovere un’economia circolare e la progettazione di prodotti più sostenibili.

Entra in vigore il regolamento che promuove l’economia circolare e la progettazione ecosostenibile dei prodotti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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