Fast fashion scatta il divieto di distruzione di abiti scarpe e accessori invenduti
È entrato in vigore un nuovo regolamento che vieta di distruggere abiti, scarpe e accessori invenduti. La norma mira a promuovere un’economia circolare e la progettazione di prodotti più sostenibili.
Entra in vigore il regolamento che promuove l’economia circolare e la progettazione ecosostenibile dei prodotti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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