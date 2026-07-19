Fast fashion vietato distruggere gli abiti invenduti | da oggi le case di moda veloce dovranno sottostare a nuove regole contro lo spreco
Da oggi le aziende di fast fashion devono rispettare nuove regole che vietano di distruggere gli abiti invenduti. Questa misura mira a ridurre lo spreco di capi non venduti, obbligando le aziende a trovare alternative allo smaltimento. L’Unione Europea ha avviato un’attenzione più concreta verso pratiche sostenibili nel settore moda, coinvolgendo anche le imprese di moda veloce in questo cambiamento. Le nuove normative si applicano a tutte le case di moda che producono grandi volumi di capi invenduti.
Tutti temi che l'Unione Europea sta prendendo in considerazione seriamente, spingendo noi e l'industria della moda e in particolare quella del fast fashion verso scelte diverse. Rientra in questo percorso anche la nuova normativa a cui le imprese dovranno da oggi adeguarsi, e che prevede il divieto di distruggere i capi invenduti. Quanto inquina il fast fashion? La produzione tessile richiede l'utilizzo di molta acqua, oltre a terreni per la coltivazione del cotone e di altre fibre. Per realizzare una singola t-shirt di cotone, secondo le stime, sono necessari 2.700 litri di acqua dolce sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico di una persona per 2,5 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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