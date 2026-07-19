Tutti temi che l'Unione Europea sta prendendo in considerazione seriamente, spingendo noi e l'industria della moda e in particolare quella del fast fashion verso scelte diverse. Rientra in questo percorso anche la nuova normativa a cui le imprese dovranno da oggi adeguarsi, e che prevede il divieto di distruggere i capi invenduti. Quanto inquina il fast fashion? La produzione tessile richiede l'utilizzo di molta acqua, oltre a terreni per la coltivazione del cotone e di altre fibre. Per realizzare una singola t-shirt di cotone, secondo le stime, sono necessari 2.700 litri di acqua dolce sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico di una persona per 2,5 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fast fashion, vietato distruggere gli abiti invenduti: da oggi le case di «moda veloce» dovranno sottostare a nuove regole contro lo spreco

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