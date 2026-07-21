Il difensore dell’Udinese, Alessandro Zanoli, ha dichiarato di essere in fase di recupero e di voler tornare presto in campo. Ha rivelato di lavorare per tornare disponibile quanto prima. Non ha fornito dettagli sulla durata del recupero o su eventuali tempi di ritorno. La sua condizione fisica è in miglioramento, ma non sono stati comunicati aggiornamenti specifici sui tempi di rientro.

In un’intervista concessa al Messaggero Veneto, Alessandro Zanoli, difensore classe 2000 dell’Udinese, ha parlato della sua condizione fisica e su quali saranno gli obiettivi per la prossima stagione. Di seguito le parole del giocatore bianconero: Come procede il recupero dall’infortunio? “Bene, miglioro giorno dopo giorno. Fra tre-quattro settimane comincerò ad allenarmi stabilmente in gruppo e poi ci vorrà ancora un po' per disputare una partita ufficiale. Gol col crociato rotto? Perché non si era rotto completamente il menisco. Questo mi ha dato una mano. E poi anche i muscoli flessori hanno aiutato la stabilità del ginocchio" In cosa devo migliorare? “Mi verrebbe da dire nella fase difensiva, però prima dell'infortunio ero migliorato. 🔗 Leggi su Mondoudinese.it

© Mondoudinese.it - Udinese, le parole di Zanoli: “Sto recuperando, voglio tornare presto”

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