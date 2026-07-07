Alessandro Zanoli si è unito di nuovo al gruppo dell’Udinese durante gli allenamenti. Dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio, l’esterno ha ripreso a lavorare insieme ai compagni. La squadra si prepara per la nuova stagione, e la sua presenza in campo rappresenta un passo avanti importante nel percorso di recupero.

Alessandro Zanoli è tornato ad allenarsi in gruppo con l’Udinese dopo il lungo infortunio. Ecco le sue condizioni. L’inizio della nuova stagione sportiva regala subito un sorriso splendido in casa friulana. Nella giornata di lunedì 6 luglio, presso il centro sportivo Bruseschi, è scattato ufficialmente il raduno precampionato dell’Udinese in vista dei prossimi impegni ufficiali. Tra i tanti calciatori che hanno calpestato il rettangolo verde spicca senza dubbio il volto di Alessandro Zanoli, tornato finalmente a disposizione del tecnico Kosta Runjaic. Il laterale difensivo si è riaggregato ai compagni di squadra dopo aver superato un... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - L’Udinese riabbraccia Alessandro Zanoli: l’esterno torna ad allenarsi in gruppo dopo il lungo infortunio

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La perla di Alessandro Zanoli vale il sorpasso dell'Udinese al Bentegodi

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