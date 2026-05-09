Dopo aver partecipato al torneo di Madrid, il tennista Alexander Blockx ha dichiarato di essere in crescita rispetto al suo avversario, Joao Fonseca. La competizione si è svolta quest'anno e ha attirato l'attenzione degli appassionati di tennis. Blockx ha espresso la sua intenzione di recuperare terreno e migliorare le sue performance nelle prossime occasioni. La sua presenza sul circuito internazionale continua a suscitare interesse tra gli addetti ai lavori.

"> Alexander Blockx: Un Abracadabra al Madrid Open 2026. Alexander Blockx ha finalmente trovato la sua dimensione al Madrid Open 2026, segnando una settimana memorabile nella sua carriera. Il talentuoso 21enne, che nel 2025 era giunto secondo alle Next Gen ATP Finals, non era riuscito a lasciare un segno significativo nel circuito fino a quel momento. Dalla sua partecipazione all’Australian Open, dove è stato eliminato al primo turno, alle altre gare come Indian Wells e Miami, Blockx sembrava aver bisogno di una svolta. Il suo cammino al Madrid Open è stato straordinario, con vittorie contro due nomi noti come Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dopo Madrid, Alexander Blockx: “Sto recuperando terreno su Joao Fonseca”

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