Secondo le Nazioni Unite, nelle prime sei mesi dell'anno, il numero di civili uccisi o feriti nel conflitto tra Russia e Ucraina è cresciuto del 37%.

Ginevra (Svizzera), 21 lug. (askanews) - Secondo le Nazioni Unite, le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. "Abbiamo documentato 1.396 civili uccisi e 7.978 feriti", ha dichiarato Danielle Bell, capo della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, durante una conferenza stampa a Ginevra. Russia e Ucraina hanno intensificato gli attacchi reciproci negli ultimi mesi, ma entrambe hanno negato di aver preso di mira i civili. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ucraina, Onu: il numero di civili uccisi o feriti è aumentato del 37%

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