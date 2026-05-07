In Ucraina, la guerra continua senza sosta. Nei primi sette giorni di maggio, secondo fonti ufficiali, almeno 70 civili sono stati uccisi dai raid russi, mentre circa 500 persone sono rimaste ferite. Nonostante l'attenzione mediatica sia diminuita, le operazioni militari e i bombardamenti proseguono, causando vittime e danni alla popolazione civile. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Se ne parla sempre meno, ma la guerra in Ucraina non è affatto finita. Anzi, nel silenzio quasi totale dei media, nella prima settimana di maggio le ostilità si sono intensificate al punto che, a causa dei bombardamenti russi, almeno 70 ucraini hanno perso la vita e altri 500 sono rimasti feriti. A raccontare questa ininterrotta scia di sangue sono gli osservatori della Missione delle Nazioni Unite per il monitoraggio dei diritti umani in Ucraina (HRMMU). Secondo quanto riferito dagli esperti, martedì scorso è stata la giornata più drammatica, con ben 28 persone uccise e 194 ferite durante gli attacchi russi condotti in tutto il Paese. Una...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - In Ucraina la guerra non si ferma: secondo l’Onu nei primi sette giorni di maggio sono stati uccisi dai raid russi ben 70 civili

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