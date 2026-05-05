Nelle ultime ore, i raid russi in Ucraina hanno provocato la morte di almeno cinque civili. Nonostante le discussioni su possibili tregue, l’offensiva continua senza sosta, con operazioni militari che interessano diverse zone del paese. La situazione si mantiene tesa e le operazioni militari proseguono, senza segnali di un’immediata interruzione delle ostilità.

La guerra in Ucraina. Non si ferma l’offensiva russa. Nelle ultime ore in diversi raid sono stati uccisi almeno 5 civili, mentre si torna a discutere di possibili tregue. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, i russi non si fermano. Uccisi 5 civili in un raid

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