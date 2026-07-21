Ucraina danneggiato un magazzino UNICEF | distrutti aiuti per 3,9 milioni di dollari

Da puntomagazine.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un magazzino dell’UNICEF a Bilohorodka è stato danneggiato in un attacco. Le forze coinvolte hanno distrutto circa 3,9 milioni di dollari di aiuti destinati a bambini e famiglie. L’organizzazione ha segnalato danni alle forniture essenziali e ha espresso preoccupazione per le possibili vittime tra i minori. L’incidente si è verificato nel corso di un episodio bellico nella regione.

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Ucraina, colpito un magazzino UNICEF a Bilohorodka: compromesse forniture essenziali per bambini e famiglie. UNICEF esprime preoccupazione per le vittime tra i minori. L’UNICEF ha espresso profonda preoccupazione per le conseguenze degli attacchi registrati nell’ultima settimana in Ucraina, nei quali, secondo quanto riportato dall’organizzazione, hanno perso la vita due bambini e almeno altri cinquanta sono rimasti feriti. L’organizzazione ha inoltre manifestato vicinanza alle famiglie colpite e alle comunità interessate dagli episodi più recenti. Gravemente danneggiato un magazzino a Bilohorodka. Il 19 luglio un magazzino appaltato dall’UNICEF a Bilohorodka è stato gravemente danneggiato durante attacchi attribuiti alle forze armate russe. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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