L’aumento dei costi di trasporto sta riducendo i fondi disponibili per gli aiuti umanitari destinati ai bambini. Questa variazione influisce sulle risorse necessarie per le attività di assistenza di prima necessità, limitando la capacità di fornire sostegno immediato nelle aree più vulnerabili. La diminuzione dei fondi si traduce in una minore disponibilità di aiuti essenziali come cibo, acqua e medicine, fondamentali per le popolazioni infantili.

UNICEF: l’aumento dei costi di trasporto comporta una riduzione dei fondi destinati agli aiuti di prima necessità di cui i bambini hanno bisogno. A quasi 100 giorni dall’inizio dell’ ultima escalation in Medio Oriente, le ripercussioni si estendono ben oltre i confini della regione. L’interruzione delle catene di approvvigionamento umanitarie globali sta avendo un impatto sui bambini di tutto il mondo, con il persistere di congestioni nelle rotte di approvvigionamento globali e l’aumento dei costi di trasporto a tutti i livelli. L’aumento dei costi di trasporto significa meno fondi per gli aiuti salvavita di cui i bambini hanno bisogno. Queste pressioni stanno rendendo precario il margine di errore per le organizzazioni come l’UNICEF. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/ Aiuti Umanitari: l’aumento dei costi di trasporto riduce gli aiuti per i bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UN warns that hunger levels in Gaza remain critical

Notizie e thread social correlati

Afghanistan: 1 milione di bambini a rischio per blocchi e costi aiutiIn Afghanistan, circa un milione di bambini sono a rischio a causa dei blocchi e dei costi elevati degli aiuti umanitari.

Aiuti umanitari, l’Europa prova a fare di più (e meglio) mentre gli Usa tagliano i fondiLa Commissione europea ha annunciato mercoledì 27 maggio un piano per rafforzare gli aiuti umanitari, impegnandosi a mantenere il ruolo di donatore...

Temi più discussi: Ebola in Congo, UE e UNICEF inviano oltre 100 tonnellate di aiuti; ebola: arrivato il primo carico di aiuti internazionali di emergenza nella repubblica democratica del congo - Aise.it; Ue e Unicef inviano 100 tonnellate di aiuti per frenare Ebola nella Repubblica democratica del Congo; Aiuti internazionali di emergenza alla Repubblica Democratica del Congo per combattere l'epidemia di Ebola.

Cosa significa la fine degli aiuti reddit

Aiuti umanitari, l’Europa prova a fare di più (e meglio) mentre gli Usa tagliano i fondiNella Comunicazione congiunta sugli aiuti umanitari, la Commissione europea punta su accesso umanitario, logistica condivisa, sicurezza degli operatori e partenariati per rendere gli aiuti più rapidi, ... quotidiano.net

Più diplomazia, protezione e ruolo delle comunità locali: la visione UE per gli aiuti umanitariLa commissaria Hadja Lahbib ha presentato una Comunicazione congiunta sul tema degli aiuti umanitari. L'UE fornisce la quota più elevata dei finanziamenti umanitari globali (35 per cento nel 2025), ma ... eunews.it