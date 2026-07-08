Nella dichiarazione conclusiva del summit di Ankara, i leader dei Paesi Nato hanno confermato l’impegno di destinare 70 miliardi di dollari all’ Ucraina nel 2026 «in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento» e almeno altrettanti nel 2027, per un totale di 140. «L’Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli Alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno all’Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale». L’appoggio della Nato a Kyiv, si legge nel documento, «deve essere equo, prevedibile e sostenibile a lungo termine». Donald Trump e Mark Rutte (Ansa). Annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti per la difesa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Vertice Nato, confermati 170 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina

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