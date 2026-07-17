Sono state avviate proteste dopo le dimissioni del ministro della Difesa, un giovane e popolare esponente del governo. La decisione segue le tensioni con il comandante dell'esercito, accusato di non riuscire a ottenere vittorie sul campo. La sua uscita ha suscitato reazioni tra i sostenitori e alcuni esponenti politici, che chiedono spiegazioni sulla situazione militare e sulle future strategie.

Il terremoto politico innescato dal varo del nuovo governo è più che altro dovuto alle dimissioni del giovane e popolare ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, che ha guadagnato la reputazione di modernizzatore mettendosi in contrasto con comandante dell'esercito Syrsky, al quale ha imputato di non essere in grado di vincere la guerra. Trentacinquenne esperto di startup tecnologiche, Fedorov aveva assunto la guida della Difesa lo scorso gennaio, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di ministro per la Trasformazione digitale. In sei mesi è riuscito ad introdurre un sistema di analisi dei dati per migliorare le prestazioni al fronte. Sotto la sua guida, l’esercito ucraino ha migliorato la capacità di colpire in profondità il territorio e le infrastrutture russe con droni e missili. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Vaticannews.va - Ucraina, proteste per la sostituzione del ministro della Difesa Fedorov

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Thousands Protest in Ukraine After Zelenskyy Dismisses Defence Minister Mykhailo Fedorov

Notizie e thread social correlati

Ucraina, proteste a Kiev contro la rimozione del ministro FedorovCentinaia di persone si sono radunate a Kiev per protestare contro la rimozione del ministro della Difesa, mentre in altre città dell’Ucraina si...

Le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della DifesaMigliaia di persone si sono radunate giovedì a Kiev e in altre città ucraine per protestare contro la decisione del presidente di rimuovere il...

Temi più discussi: Ucraina, proteste per la destituzione del ministro della Difesa Fedorov; Le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della Difesa; Zelensky licenzia il popolare ministro della Difesa Fedorov: migliaia in piazza contro la decisione del presidente ucraino; Zelensky licenzia Fedorov, il geniale ministro della Difesa che ha reso l'esercito di Kiev un'avanguardia hi tech: Scontri coi generali.

Ucraina, proteste per il licenziamento del ministro della Difesa Fedorov, autore della rivoluzione hi tech. E lui attacca Zalensky Incominciano a stancarsi anche loro del comico Zelensky. x.com

Crisi politica e proteste in Ucraina mentre Zelenskyy difende il licenziamento del ministro della Difesa reddit

Ucraina, via il ministro Fedorov: il rimpasto di Zelensky provoca protesteProteste nelle piazze ucraine dopo la sostituzione di Fedorov: il cambio alla Difesa solleva dubbi sulla strategia militare e sulla gestione del conflitto in Ucraina. notizie.it

La Difesa ucraina è un covo di vipere. Zelensky silura Fedorov, proteste in piazzaMinistro per appena sei mesi, viene considerato l'artefice della riscossa di Kiev sul campo di battaglia. I litigi con il comandante delle forze armate ... huffingtonpost.it