ucraina proteste a kiev contro la rimozione del ministro fedorov

Centinaia di persone si sono radunate a Kiev per protestare contro la rimozione del ministro della Difesa, mentre in altre città dell’Ucraina si svolgono manifestazioni legate al rimpasto di governo deciso dal presidente. La protesta si è concentrata principalmente in piazza, con partecipanti che si oppongono alla decisione di allontanare il ministro. Le manifestazioni si sono diffuse in diverse aree del paese, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi.

Roma, 16 lug. (askanews) - Centinaia di persone sono scese in piazza a Kiev per protestare contro la rimozione del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, mentre manifestazioni si estendono in tutta l'Ucraina dopo il rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky. Nominato solo sei mesi fa, Fedorov si era guadagnato la reputazione di modernizzatore che aveva cercato di riformare l'esercito ucraino, travolto da scandali e afflitto da stanchezza e carenza di personale a più di quattro anni dall'invasione russa. "Quando persone altamente competenti vengono semplicemente cacciate dai loro incarichi per motivi poco chiari, questo non è accettabile", ha dichiarato un manifestante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Protest erupts after Zelenskyy dismisses Defense Minister Fedorov

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Temi più discussi: Ucraina, Serhiy Koretskyi è il nuovo premier. Proteste a Kiev dopo l’allontanamento del ministro della Difesa; Manifestazione a Kiev contro l'ennesimo rimpasto di Zelensky; Ucraina. Leopoli si ribella all’arruolamento forzato (Vladimir Volcic); Ucraina, von der Leyen e i leader europei arrivati a Kiev.

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Proteste nelle città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov da parte di Zelensky reddit

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