È iniziata all’ospedale di Eboli l’autopsia sul corpo di un giornalista sportivo di 53 anni, trovato carbonizzato in una strada rurale alla periferia della città all’alba di domenica. La salma è stata trasferita nel reparto di medicina legale, dove si svolgono le analisi. Nessuna informazione ufficiale sui risultati, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini sulla vicenda.

Iniziata all’ospedale di Eboli l’autopsia sulla salma di Luigi Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ritrovato carbonizzato all’alba di domenica in una strada interpoderale alla periferia di Eboli. Sul posto i carabinieri, cui sono delegate le indagini coordinate dal pm Alessandro Di Vico per la Procura di Salerno. Ad eseguire l’esame tecnico irripetibile sarà il medico legale Gabriele Casaburi che già domenica aveva effettuato un primo esame esterno sulla salma dal quale, però, non emerse moltissimo considerato lo stato in cui si trovavano i resti della vittima dell’omicidio. Sarà presente anche l’anatomopatologo Giuseppe Raimo, nominato quale perito di parte dalle due sorelle di Luigi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Esposito, è il giorno dell'autopsia per il giornalista ucciso e dato alle fiamme

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