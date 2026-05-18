Spari in un centro islamico a San Diego Tre morti due erano gli attentatori | avevano 17 e 19 anni – Il video

Due giovani, di 17 e 19 anni, sono stati identificati come gli attentatori coinvolti in un episodio di sparatoria avvenuto in un centro islamico di San Diego. I sospetti sono stati trovati morti all’interno di un’auto parcheggiata nei pressi del luogo. L’attacco ha provocato tre vittime, senza ulteriori dettagli sulle loro identità. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’evento e le cause che hanno portato all’intervento violento.

Avevano 17 e 19 anni i due sospetti attentatori al Centro islamico di San Diego, in California, e sarebbero stati trovati morti in un’auto vicino alla moschea. Lo ha detto Scott Wahl, il capo della polizia di San Diego, il quale ha aggiunto che una ricostruzione precisa dell’accaduto potrà emergere nei prossimi giorni. «Consideriamo questo un crimine d’odio finché non verrà escluso che lo sia»”, ha dichiarato il capo della polizia di San Diego. «Data la posizione del Centro Islamico, consideriamo questo un crimine d’odio finché non verrà escluso tale reato», ha affermato Wahl. Il capo della polizia ha dichiarato che il suo dipartimento collaborerà a stretto contatto con l’FBI «per garantire che vengano impiegate tutte le risorse necessarie per questa indagine». 🔗 Leggi su Open.online

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso

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