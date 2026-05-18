Spari in un centro islamico a San Diego Morti gli attentatori | avevano 17 e 19 anni – Il video

Due giovani, di 17 e 19 anni, sono stati trovati morti in un'auto vicino a un centro islamico a San Diego, in California. I sospetti coinvolti in un episodio di sparatoria all’interno del centro sono stati identificati come gli autori dell’attacco e sono deceduti prima di essere arrestati. La polizia ha confermato che i due si trovavano all’interno dell’auto quando sono stati trovati senza vita, e si sta indagando sulla dinamica degli eventi. La sparatoria ha causato diverse ferite tra i presenti.

Avevano 17 e 19 anni i due sospetti attentatori al Centro islamico di San Diego, in California, e sarebbero stati trovati morti in un’auto vicino alla moschea. Lo ha detto Scott Wahl, il capo della polizia di San Diego, il quale ha aggiunto che una ricostruzione precisa dell’accaduto potrà emergere nei prossimi giorni. L’attacco al centro islamico. L’attacco, secondo quanto riportato dalla Cnn e rilanciato dai media locali, è avvenuto nel quartiere di Clairemont. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area. Alcuni video in rete mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti alla struttura. 🔗 Leggi su Open.online

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso

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