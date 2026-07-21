Tuttosport – Gattuso primi spunti dal test in famiglia | la Lazio ne fa 3 alla Primavera biancoceleste

Notizia in breve

Gennaro Gattuso ha diretto il suo primo allenamento con la Lazio, affrontando una partita in famiglia contro la Primavera biancoceleste. La squadra ha subito tre reti durante il test, svolto al Training Center di Formello. La partita ha rappresentato il primo impegno ufficiale sotto la guida di Gattuso, che ha iniziato la fase di preparazione estiva. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’amichevole o sui giocatori impiegati.