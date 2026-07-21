Tuttosport – Gattuso primi spunti dal test in famiglia | la Lazio ne fa 3 alla Primavera biancoceleste
Gennaro Gattuso ha diretto il suo primo allenamento con la Lazio, affrontando una partita in famiglia contro la Primavera biancoceleste. La squadra ha subito tre reti durante il test, svolto al Training Center di Formello. La partita ha rappresentato il primo impegno ufficiale sotto la guida di Gattuso, che ha iniziato la fase di preparazione estiva. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’amichevole o sui giocatori impiegati.
2026-07-20 19:56:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: FORMELLO (Roma) – Gennaro Gattuso fa il suo esordio sulla panchina biancoceleste guidando la prima squadra nel test inaugurale dell’estate al Training Center di Formello. L’allenamento congiunto contro la formazione Primavera guidata da Punzi si è chiuso con un successo per 3-1 in favore dei più esperti, al termine di una sfida comunque combattuta e ricca di spunti. Nel primo tempo la formazione maggiore fatica a concretizzare le opportunità create, cogliendo un legno con Zaccagni e fallendo un’occasione a porta vuota con Ratkov, prima di subire la rete dello svantaggio firmata sul finire di frazione dal giovane Avram. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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