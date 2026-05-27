Maurizio Sarri ha firmato la risoluzione consensuale con la Lazio e lascia l’incarico. La società ha annunciato l’accordo, che mette fine al rapporto professionale. Gennaro Gattuso è vicino ad assumere la guida della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo le trattative tra le parti. La società ha ringraziato Sarri per il lavoro svolto e avviato le procedure per il nuovo allenatore.

2026-05-26 23:12:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto, nella serata odierna, la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l’allenatore ed il suo staff tecnico. La società nella giornata di domani diffonderà un comunicato ufficiale con tutti i dettagli. Si chiude, così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio, con il club biancoceleste che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l’arrivo di Gennaro Gattuso con il quale mancano solo le firme. Sarri verso l’Atalanta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Sarri dice addio alla Lazio: c’è la risoluzione consensuale. Gattuso a un passo

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