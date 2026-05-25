Gattuso alla Lazio | l' ex ct della Nazionale vicino alla panchina biancoceleste
Gennaro Gattuso è vicino ad assumere la guida tecnica della Lazio, che ha terminato l'ultima stagione al nono posto in classifica, fuori dalle competizioni europee per il secondo anno consecutivo. La società sta valutando l'eventuale accordo con l'ex allenatore della nazionale, senza comunicati ufficiali al momento. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e da eventuali condizioni concordate tra le parti.
Gennaro Gattuso. Questo il nome da cui ripartirà la Lazio dopo aver concluso l’annata al nono posto della classifica fuori dalle coppe europee per il secondo consecutivo. Una figura forte e carismatica per rifondare una squadra stanca e senza morale dopo una stagione travagliata dentro e fuori. 🔗 Leggi su Today.it
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