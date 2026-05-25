Gattuso alla Lazio | l' ex ct della Nazionale vicino alla panchina biancoceleste

Notizia in breve

Gennaro Gattuso è vicino ad assumere la guida tecnica della Lazio, che ha terminato l'ultima stagione al nono posto in classifica, fuori dalle competizioni europee per il secondo anno consecutivo. La società sta valutando l'eventuale accordo con l'ex allenatore della nazionale, senza comunicati ufficiali al momento. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e da eventuali condizioni concordate tra le parti.