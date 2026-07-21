Tutto confermato | dal Milan alla Lazio per 20 milioni complessivi
Il Milan ha concluso accordi per la cessione di alcuni calciatori, con un ricavo totale di circa 20 milioni di euro, coinvolgendo anche la Lazio. La società rossonera sta riducendo la rosa e sta vendendo giocatori considerati non utili al progetto tecnico. Sono stati già definiti alcuni trasferimenti, mentre altri sono ancora in fase di negoziazione. La strategia si concentra sulla liquidità e sulla riorganizzazione della squadra in vista delle prossime stagioni.
La società rossonera è impegnata anche a sfoltire la rosa e a cedere quei calciatori che non rientrano nei piani di Amorim. Il Milan ha già preso Goncalo Ramos e Mario Gila ed è sicuramente il club più attivo di Serie A in questa prima fase di calciomercato estivo, ma adesso si concentrerà anche sulle cessioni e sull’uscita di quei calciatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Amorim. Musah (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra questi figura sicuramente Yunus Dimoara Musah, centrocampista statunitense classe 2000 reduce dall’esperienza in prestito all’Atalanta. Il calciatore originario di New York – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe un pupillo di Gennaro Gattuso, che vuole portarlo a ogni costo alla Lazio l’anno prossimo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Mercato MilanDi Marzio Sgancia la Bomba! Il Milan fa sul Serio
Notizie e thread social correlati
Dal Belgio: "Il Milan è in corsa per Karetsas, tutto confermato. Ma c'è un grande problema"Il Milan segue da vicino Konstantinos Karetsas, centrocampista del 2007 del KRC Genk, con conferme provenienti dal Belgio.
Atalanta, Musah verso il ritorno in rossonero: non sarà riscattato dal Milan a 20,5 milioniYunus Musah potrebbe tornare al Milan in estate, poiché l’Atalanta non ha intenzione di esercitare il riscatto previsto a 20,5 milioni di euro.
Argomenti più discussi: Bruno Mars in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; Corsa scudetto serie a 2027 inter favorita ma napoli juventus e milan si giocano tutto nel calendario decisivo; Ricordatevi di venerdì: tutto confermato. Ma il Milan si ritrova in Belgio con il solito ostacolo; Calciomercato Milan, Sky conferma: Modric, tutto pronto.
Ecco Oulai! Arrivo nella notte all’aeroporto di Bologna, tutto confermato Altro colpo della Fiorentina: il centrocampista ora si sottoporrà alle visite mediche. Arriva dal Trabzonspor per 25 milioni, più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita RadioBruno facebook
Amorim cambia i piani del Milan! Nkunku resta al centro del progetto, mentre anche Pulisic viene confermato come uomo chiave per il futuro. #Milan #Nkunku #Amorim #Pulisic #GoncaloRamos #Calciomercato #SerieA #Rossoneri #Football #NewsCa x.com
Tutto confermato: il Milan torna in controllo su Camarda. È stato controriscattatoFrancesco Camarda torna al Milan, confermate le anticipazioni che volevano i rossoneri pronti ad esercitare il diritto di controriscatto a loro favore, dopo che il Lecce, squadra che ha ospitato in ... tuttomercatoweb.com