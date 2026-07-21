Tutto confermato | dal Milan alla Lazio per 20 milioni complessivi

Da calciomercato.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha concluso accordi per la cessione di alcuni calciatori, con un ricavo totale di circa 20 milioni di euro, coinvolgendo anche la Lazio. La società rossonera sta riducendo la rosa e sta vendendo giocatori considerati non utili al progetto tecnico. Sono stati già definiti alcuni trasferimenti, mentre altri sono ancora in fase di negoziazione. La strategia si concentra sulla liquidità e sulla riorganizzazione della squadra in vista delle prossime stagioni.

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La società rossonera è impegnata anche a sfoltire la rosa e a cedere quei calciatori che non rientrano nei piani di Amorim.  Il Milan ha già preso Goncalo Ramos e Mario Gila ed è sicuramente il club più attivo di Serie A in questa prima fase di calciomercato estivo, ma adesso si concentrerà anche sulle cessioni e sull’uscita di quei calciatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Amorim. Musah (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra questi figura sicuramente Yunus Dimoara Musah, centrocampista statunitense classe 2000 reduce dall’esperienza in prestito all’Atalanta. Il calciatore originario di New York – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe un pupillo di Gennaro Gattuso, che vuole portarlo a ogni costo alla Lazio l’anno prossimo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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