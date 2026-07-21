Tutto confermato | dal Milan alla Lazio per 20 milioni complessivi

Notizia in breve

Il Milan ha concluso accordi per la cessione di alcuni calciatori, con un ricavo totale di circa 20 milioni di euro, coinvolgendo anche la Lazio. La società rossonera sta riducendo la rosa e sta vendendo giocatori considerati non utili al progetto tecnico. Sono stati già definiti alcuni trasferimenti, mentre altri sono ancora in fase di negoziazione. La strategia si concentra sulla liquidità e sulla riorganizzazione della squadra in vista delle prossime stagioni.