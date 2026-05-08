Atalanta Musah verso il ritorno in rossonero | non sarà riscattato dal Milan a 20,5 milioni
Yunus Musah potrebbe tornare al Milan in estate, poiché l’Atalanta non ha intenzione di esercitare il riscatto previsto a 20,5 milioni di euro. Il centrocampista statunitense, che ha giocato in prestito con la squadra bergamasca, rimane quindi sotto contratto con i rossoneri. La decisione dell’Atalanta si basa sulla volontà di non procedere all’acquisto a quella cifra, mantenendo comunque aperta la possibilità di future valutazioni.
Bergamo, 8 maggio 2026 – Futuro prossimo rossonero per Yunus Musah. Al momento, infatti, l’Atalanta non prevede di riscattare il 23enne centrocampista statunitense dal Milan per la cifra fissata un anno fa di 20,5 milioni. Arrivato a fine agosto dal Diavolo, in prestito oneroso per 4,5 milioni, il mediano nato a New York non ha mai impattato in questa sua stagione in nerazzurro, ne con Juric prima ne con Palladino poi, salvo un’illusoria fiammata a inizio marzo, con due gol, entrambi segnati nei minuti conclusivi, in due gare consecutive in casa del Sassuolo e all’Olimpico nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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