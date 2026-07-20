Il Milan segue da vicino Konstantinos Karetsas, centrocampista del 2007 del KRC Genk, con conferme provenienti dal Belgio. La trattativa per portarlo in rossonero è in corso, ma ci sono ostacoli da superare. La notizia è stata riportata dal quotidiano Het Laatste Nieuws, che ha sottolineato l'interesse reale del club italiano per il giovane talento. La situazione resta in evoluzione, senza dettagli sui possibili accordi.

La caccia del Milan al nuovo tesoro della trequarti si arricchisce di conferme internazionali. L'interesse concreto dei rossoneri per Konstantinos Karetsas, gioiello classe 2007 di proprietà del KRC Genk, ha trovato ampio riscontro nelle scorse ore sulle pagine del popolare e autorevole quotidiano belga Het Laatste Nieuws. Secondo quanto dettagliato da HLN.be, il club di Via Aldo Rossi si è inserito con forza nella corsa per accaparrarsi il talento ellenico, reduce da un'annata strabiliante. Nella stagione 2025-2026, Karetsas ha messo a referto 3 gol e ben 18 assist in 49 apparizioni complessive con la maglia dei belgi tra Jupiler Pro League, Europa League e coppe nazionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Dal Belgio: "Il Milan è in corsa per Karetsas, tutto confermato. Ma c'è un grande problema"

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