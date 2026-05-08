Cosmetica tutti i numeri del comparto che traina il Made in Italy 

Negli ultimi dieci anni, il settore cosmetico italiano ha registrato una crescita significativa, con un incremento sei volte superiore rispetto al pil nazionale. Nel 2025, il fatturato ha raggiunto i 18 miliardi di euro, consolidando la posizione del comparto come uno dei principali motori dell’economia italiana. Questi dati evidenziano l’espansione continua di un settore che rappresenta una parte rilevante del Made in Italy.

Negli ultimi dieci anni la cosmetica italiana è cresciuta a un ritmo sei volte superiore rispetto al Pil nazionale e nel 2025 il fatturato ha toccato quota 18 miliardi. Numeri sorprendenti che confermano la solidità un comparto apprezzato in Italia e nel mondo per la sua capacità di innovare coniugando benessere, salute e sicurezza. Nella Giornata nazionale del Made in Italy il ministero della Salute ha dedicato al settore un evento di approfondimento – moderato da Margherita Lopes, caporedattrice de LaSalute di LaPresse – con l’obiettivo di offrirne una visione completa e aggiornata. I numeri della cosmetica . “Se tutti gli altri fossero cresciuti come la cosmetica avremmo generato mille miliardi di Pil in più”, evidenzia Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di The European House Ambrosetti.🔗 Leggi su Lapresse.it

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