Confapi Industria parla piacentino la giornata nazionale del Made in Italy

Confapi Industria ha organizzato una giornata dedicata al Made in Italy, coinvolgendo quaranta istituti scolastici distribuiti in ventotto province italiane. Tra queste, c’è anche una scuola di Piacenza, che rappresenta la presenza locale nell’iniziativa nazionale. L’evento si inserisce nel calendario promosso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, con lo scopo di valorizzare i prodotti e le realtà produttive italiane attraverso attività scolastiche e incontri pubblici.

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C’è un po’ di Piacenza nell’evento nazionale organizzato da Confapi per celebrare la “Giornata nazionale del Made in Italy” istituita dal Mimit: fra i quaranta istituti scolastici collegati da 28 province di tutta Italia per un totale di oltre 3.100 studenti c’erano infatti anche cinque classi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Barilla e la giornata nazionale del Made in ItalyPorte aperte ai cittadini, iniziative culturali e progetti itineranti per raccontare il saper fare italiano: in occasione della Giornata nazionale... “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Guidare il cambiamento, il 20 maggio incontro rivolto alle PMI con Confapi Industria; Lavoro: competenze e opportunità per i giovani in un mondo che cambia; A Piacenza scatta la quinta edizione della Notte della Fotografia; Domenica 10 maggio la Placentia Half Marathon, ecco come cambia la viabilità. Sabato mercato sul Facsal. Confapi Industria Ancona Award 2025, 11 aziende premiateA rappresentare le eccellenze delle Piccole e medie imprese locali (Pm), 11 aziende sono state premiate per diverse categorie da Confapi Industria Ancona. Il tradizionale evento di Confapi Industria ... ansa.it Confapi Industria Ancona Awards 2024, premiate 13 aziendeTredici aziende premiate per diverse categorie, a rappresentare le eccellenze delle Piccole e medie imprese (Pmi) locali: successo per l'evento di Confapi Industria Ancona - Awards 2024, celebrato ... ansa.it Confapi Sicilia ringrazia il sistema Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria @Cristian Camisa, @Corrado Alberto, @Massimo De Salvo, @Francesco Napoli, @Raffaele Marrone, @Tiziana Serretta, @Massimo Albertengo, @Andrea P - facebook.com facebook