Bergamo l’operazione dei carabinieri in borghese sui mezzi diretti dalla Città Alta alla stazione | due borseggiatori in manette

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state arrestate a Bergamo mentre tentavano di borseggiare sui mezzi pubblici che collegano Città Alta alla stazione ferroviaria. L’intervento è stato eseguito da carabinieri in borghese a bordo degli autobus, che hanno fermato i due sospetti durante l’azione. L’operazione si è conclusa con il loro arresto e il sequestro di alcuni oggetti usati per il borseggio.

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Bergamo, 22 luglio 2026 –  La trappola dei carabinieri in borghese è scattata a bordo degli autobus che collegano Città Alta con la stazione ferroviaria. Un’operazione mirata contro i furti ai danni dei turisti conclusa con l’arresto in flagranza di due cittadini cubani, di 33 e 27 anni. Tra le vittime un giornalista polacco. L’episodio durante un servizio mirato dei militari della Compagnia di Bergamo Alta. Un carabiniere fuori ordinanza, mescolato tra i passeggeri della linea urbana, ha notato le mosse sospette dei due uomini. Con gesto rapido e studiato, uno dei cubani, il 33enne, si è avvicinato al giornalista straniero sfilandogli lo smartphone Samsung dalla tasca della giacca, per poi passarlo all’istante al complice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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