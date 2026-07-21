Negli ultimi dieci giorni sono stati segnalati numerosi furti ai danni di turisti, soprattutto sui mezzi diretti all’aeroporto e in Città Alta. I ladri agivano a bordo degli autobus, sottraendo telefoni e portafogli. Due uomini di nazionalità cubana sono stati arrestati dai carabinieri in borghese, che hanno intercettato i sospetti durante un’operazione. Le denunce di furto sono state presentate quotidianamente da turisti colpiti durante visite o spostamenti nella zona.

Negli ultimi dieci giorni le denunce erano quotidiane, di turisti disperati perché nel bel mezzo del tour in Città Alta, oppure sulla via per l'aeroporto, scoprivano di non avere più il telefonino, magari pure il portafoglio. L'ultimo è stato lunedì (20 luglio) un giornalista polacco. Credeva di avere smarrito lo smartphone sulla funicolare. Invece, i carabinieri di Bergamo Alta hanno assistito al furto in diretta da parte di due cubani nati a L'Avana, arrestati e ora con un divieto di dimora in Bergamasca e l'obbligo di firma a Milano, dove sono sistemati, uno dalla fidanzata incinta e l'altro in un appartamento in condivisione. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, raffica di furti ai turisti sugli autobus per l'aeroporto di Orio e Città Alta: i carabinieri in borghese arrestano due cubani

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