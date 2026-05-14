Bertolini Bocconi | Manca consapevolezza su potenziale di sostenibilità

Un nuovo studio evidenzia una differenza significativa tra le imprese italiane di medie e grandi dimensioni rispetto alla percezione del legno come elemento di sostenibilità. Secondo i risultati, molte aziende non sono ancora pienamente consapevoli del potenziale ecologico legato a questo materiale. La ricerca, condotta su un campione di imprese, mette in luce un gap tra le pratiche adottate e la conoscenza delle possibilità che il legno può offrire in termini di sostenibilità ambientale.

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Milano, 14 mag. (Adnkronos) - “I principali risultati emersi da questo lavoro evidenziano uno scollamento tra il campione di grandi e medie imprese italiane analizzato e la consapevolezza del legno come fattore di sostenibilità. Il problema centrale risiede nella comunicazione: sebbene le aziende siano oggi molto interessate a veicolare il proprio impegno sostenibile, è emerso che il 52% di esse non considera il pallet un packaging. Di conseguenza, non lo utilizza come strumento di comunicazione quando illustra gli interventi migliorativi sul fronte dell'imballaggio, tema invece molto sentito dalle imprese, specialmente quelle attive nel mass market o con prodotti destinati direttamente al consumo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bertolini (Bocconi): "Manca consapevolezza su potenziale di sostenibilità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sostenibilità, Barachini: "Comunicazione centrale per costruire consapevolezza"