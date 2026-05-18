Tumori del sangue al Gom avviata la Car-T ciltacel contro il mieloma | tra i primi centri in Italia
Al Gom di Reggio Calabria è stata avviata la terapia Car-T ciltacel per il trattamento del mieloma multiplo, tra i primi centri in Italia a proporre questa opzione. Questa procedura rappresenta una nuova possibilità per i pazienti affetti da forme particolarmente aggressive di tumori del sangue, riducendo la necessità di trasferirsi altrove per ricevere cure specialistiche. La presenza di questa terapia nel Sud Italia permette ai pazienti di accedere a trattamenti avanzati senza lasciare la propria città.
Non tutti i pazienti del Sud Italia sono più costretti a partire per curarsi. A Reggio Calabria esiste un luogo in cui le terapie contro le forme più aggressive dei tumori del sangue vengono affrontate senza dover abbandonare la propria terra.Qui la medicina continua a evolversi, sfidando. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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