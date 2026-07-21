Tumori Net | Panzuto Itanet ‘necessaria gestione multidisciplinare’

Da quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un esperto ha affermato che i tumori neuroendocrini, noti come Net, richiedono una gestione multidisciplinare. Ha sottolineato che le competenze, le conoscenze e le possibilità di cura sono distribuite sul territorio nazionale, ma che la complessità di questa patologia rende necessaria una collaborazione tra diversi specialisti per un trattamento efficace.

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“Competenze, conoscenze e opportunità di cura sono ben distribuite su tutto il territorio nazionale. I tumori neuroendocrini - Net sono una patologia complessa che necessita di una gestione multidisciplinare. La difficoltà talvolta è proprio questa: trovare e far coesistere nello stesso punto, nello stesso centro, le competenze di tutte le discipline coinvolte. Non è un problema di differenza Nord-Sud o di regione verso regione, ma di condivisione e di consapevolezza”. Così Francesco Panzuto, direttore centro Tumori neuroendocrini dell'Aou Sant'Andrea di Roma e presidente Itanet - Associazione italiana dei tumori neuroendocrini, intervenendo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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