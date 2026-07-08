A Cona, i team di chirurgia d’urgenza e chirurgia robotica hanno eseguito con successo due interventi complessi sul pancreas, rimuovendo cistoadenomi mucinosi di circa 30 centimetri. La tempestività e la gestione multidisciplinare sono state decisive per l’esito positivo. Entrambi gli interventi sono stati completati con successo e senza complicazioni.

L’eccellenza della sanità. Succede a Cona dove gli staff chirurgici delle unità operative di Chirurgia d’urgenza e Chirurgia robotica e mininvasiva dell’apparato digerente, hanno portato a termine due complessi interventi, rimuovendo cistoadenomi mucinosi del pancreas che raggiungevano circa 30 centimetri di dimensioni. "In letteratura – spiegano dal polo ospedaliero – sono descritti casi con masse analoghe, ma non superiori ai 20 centimetri. Una situazione clinica che ha reso necessario un approccio chirurgico a cielo aperto". I due interventi sono stati eseguiti su pazienti di 41 e 51 anni, entrambe dimesse con decorso postoperatorio regolare, dopo pochi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cona, l’eccellenza della Chirurgia. Rimossi due grossi tumori del pancreas: "Tempestività e gestione multidisciplinare"

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