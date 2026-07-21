TS – Ravanelli show a Tuttosport | Sorloth più che Mateta mi piacerebbe Rashford Su Ekhator Lucumí Celik…

Da justcalcio.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ravanelli ha detto che preferirebbe un attaccante come Rashford rispetto a Mateta o Sorloth. Ha anche commentato su Ekhator, Lucumí e Celik, senza specificare le sue preferenze. La discussione si inserisce nel contesto del mercato e delle scelte della Juventus, con riflessioni sul presente e sul futuro del club. La redazione di Tuttosport ha fornito queste indicazioni, collegandole alle prime valutazioni sulle strategie di mercato.

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2026-07-21 20:10:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Il mercato, le prime indicazioni dal campo e le riflessioni sulla Juventus del presente e del futuro. Sono stati questi i principali temi affrontati nell’ultima puntata di Aperimercato, trasmissione del canale YouTube di Tuttosport, con Nicolò Schira e Fabrizio Ravanelli protagonisti dell’analisi sul momento bianconero. Dalle novità sulle strategie della dirigenza ai consigli dell’ex attaccante, passando per i giudizi sulla prima uscita stagionale e i profili ritenuti ideali per alzare il livello della rosa, emerge una Vecchia Signora ancora alla ricerca dei tasselli giusti per completare il progetto tecnico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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