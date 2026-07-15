TS – Ravanelli scatenato a Tuttosport | Basta Vlahovic Emegha il nome per Spalletti Pellegrino da Juve
Un ex calciatore ha espresso un giudizio netto sul possibile ritorno di Vlahovic alla Juventus, definendolo inappropriato. Ha inoltre suggerito Emegha come alternativa per l'allenatore Spalletti e ha menzionato Pellegrino come possibile acquisto per la squadra. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista, dove l’ex atleta ha criticato le scelte di mercato, usando toni decisi e senza filtri.
2026-07-15 20:13:00 Flash news da Tuttosport: Ravanelli show ai microfoni, proprio come in campo. La leggenda bianconera non ha usato mezzi termini e ha bocciato il possibile ritorno di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’ex attaccante bianconero, ospite di Aperimercato sul canale YouTube di Tuttosport, si è schierato apertamente contro l’ipotesi di rivedere il serbo a Torino, criticandone atteggiamento, caratteristiche tecniche e rapporto con il club. Penna Bianca ha indicato anche le alternative ideali per l’attacco di Spalletti, incoronando Emegha come profilo perfetto e affiancandogli il sogno Ferran Torres. Ravanelli ha promosso Pellegrino come rinforzo offensivo (qui le ultime), ha lanciato un appello per Unai Simón tra i pali e ha speso parole al miele per Yildiz, indicandolo come il possibile erede di Del Piero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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