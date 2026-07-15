Un ex calciatore ha espresso un giudizio netto sul possibile ritorno di Vlahovic alla Juventus, definendolo inappropriato. Ha inoltre suggerito Emegha come alternativa per l'allenatore Spalletti e ha menzionato Pellegrino come possibile acquisto per la squadra. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista, dove l’ex atleta ha criticato le scelte di mercato, usando toni decisi e senza filtri.

2026-07-15 20:13:00 Flash news da Tuttosport: Ravanelli show ai microfoni, proprio come in campo. La leggenda bianconera non ha usato mezzi termini e ha bocciato il possibile ritorno di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’ex attaccante bianconero, ospite di Aperimercato sul canale YouTube di Tuttosport, si è schierato apertamente contro l’ipotesi di rivedere il serbo a Torino, criticandone atteggiamento, caratteristiche tecniche e rapporto con il club. Penna Bianca ha indicato anche le alternative ideali per l’attacco di Spalletti, incoronando Emegha come profilo perfetto e affiancandogli il sogno Ferran Torres. Ravanelli ha promosso Pellegrino come rinforzo offensivo (qui le ultime), ha lanciato un appello per Unai Simón tra i pali e ha speso parole al miele per Yildiz, indicandolo come il possibile erede di Del Piero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Ravanelli scatenato a Tuttosport: “Basta Vlahovic, Emegha il nome per Spalletti. Pellegrino da Juve”

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