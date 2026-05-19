La crisi in Medio Oriente si intensifica mentre i Paesi arabi esprimono sostegno all’Iran, aumentando la complessità della situazione. Nel frattempo, l’amministrazione statunitense valuta le prossime mosse, con il presidente che ha deciso di prendersi ulteriore tempo prima di avviare una nuova offensiva. La tensione tra le nazioni coinvolte si fa più palpabile, mentre le decisioni politiche si susseguono in un quadro di crescente incertezza.

La crisi in Medio Oriente entra in una fase sempre più delicata, con un elemento politico che sta cambiando gli equilibri internazionali: diversi Paesi arabi stanno assumendo una posizione di sostegno diplomatico verso l’Iran, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prende tempo e valuta se riaprire il conflitto con un’intensità ancora maggiore. Secondo le ultime analisi provenienti da Washington, la Casa Bianca si troverebbe davanti a un bivio strategico. Da una parte c’è l’ipotesi di mantenere lo stallo attuale, evitando una nuova escalation militare ma rischiando di non raggiungere gli obiettivi dichiarati dagli Stati Uniti: fermare definitivamente il programma nucleare iraniano, ridimensionare la capacità missilistica di Teheran e provocare un cambio di regime. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente, i Paesi Arabi si schierano con l’Iran: Trump prende tempo e valuta una nuova offensiva

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Paesi arabi si schierano con Israele nella guerra, l'Europa sostiene l'Iran contro Trump

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