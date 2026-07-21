Trump risponde a Mandani | ‘Netanyahu non sarà mai arrestato in Usa’

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il primo ministro israeliano non sarà mai arrestato durante una visita negli Stati Uniti. La dichiarazione è stata fatta tramite un post su Truth, piattaforma di social media. La comunicazione si riferisce a una possibile azione legale contro Netanyahu, che è stata smentita pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali procedimenti giudiziari o su altre questioni legali in corso.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera, mentre si trova negli Stati Uniti Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth. “Sta combattendo contro la Repubblica islamica dell’Iran, che recentemente ha ucciso 52mila manifestanti innocenti e ha trascorso gli ultimi 47 anni a uccidere soldati americani e altri. Gli unici che dovrebbero essere arrestati sono le persone che hanno condotto l’Iran in questa spirale di morte e distruzione senza precedenti, qualcosa che avrebbe dovuto essere affrontato anni fa dai precedenti presidenti!”, ha aggiunto... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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When Trump and Netanyahu Worked for Ayatollah

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