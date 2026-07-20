Trump blinda Netanyahu negli Usa | Non sarà arrestato in alcuna circostanza Lo scontro con il sindaco di New York
Donald Trump ha dichiarato che Netanyahu non sarà arrestato in nessuna circostanza durante la sua visita negli Stati Uniti. La dichiarazione arriva mentre si intensificano le tensioni tra il primo ministro israeliano e le autorità newyorchesi, con un scontro aperto con il sindaco della città. Trump ha espresso il suo sostegno, affermando che il leader israeliano può entrare nel paese senza timori di arresto. La questione ha attirato l’attenzione dei media e alimentato il dibattito pubblico.
Donald Trump scende in campo per blindare Benjamin Netanyahu in vista dei suoi prossimi impegni istituzionali in territorio americano. Con un messaggio affidato al suo canale social Truth, il presidente ha voluto spegnere sul nascere ogni ipotesi di accoglienza ostile nei confronti del premier israeliano, ventilata dal sindaco di New York Zohran Mamdani, mettendo in chiaro che «non verrà arrestato, in alcun modo o circostanza, mentre si trova negli Stati Uniti». La provocazione sul tavolo dell’Onu. La dura presa di posizione del leader repubblicano è una risposta diretta al guanto di sfida lanciato da Mamdani. Nei giorni scorsi, infatti,... 🔗 Leggi su Open.online
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Has Trump Had Enough of Netanyahu Israel Defies U.S., Vows to Continue War in Lebanon
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