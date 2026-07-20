Trump blinda Netanyahu negli Usa | Non sarà arrestato in alcuna circostanza Lo scontro con il sindaco di New York

Notizia in breve

Donald Trump ha dichiarato che Netanyahu non sarà arrestato in nessuna circostanza durante la sua visita negli Stati Uniti. La dichiarazione arriva mentre si intensificano le tensioni tra il primo ministro israeliano e le autorità newyorchesi, con un scontro aperto con il sindaco della città. Trump ha espresso il suo sostegno, affermando che il leader israeliano può entrare nel paese senza timori di arresto. La questione ha attirato l’attenzione dei media e alimentato il dibattito pubblico.