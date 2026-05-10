Teheran non riderà più L’Iran risponde agli Usa Trump | Inaccettabile Netanyahu | prendiamoci l’uranio

L’Iran ha dichiarato che non riderà più, rispondendo alle tensioni con gli Stati Uniti. Trump ha definito questa posizione inaccettabile, mentre Netanyahu ha avanzato la proposta di acquisire l’uranio. Nel frattempo, si sono susseguite richieste di cessare immediatamente le ostilità e di ripristinare la sicurezza nelle acque strategiche del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz. La situazione resta complessa e i colloqui sono ancora in corso.

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