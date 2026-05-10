Teheran non riderà più L’Iran risponde agli Usa Trump | Inaccettabile Netanyahu | prendiamoci l’uranio
L’Iran ha dichiarato che non riderà più, rispondendo alle tensioni con gli Stati Uniti. Trump ha definito questa posizione inaccettabile, mentre Netanyahu ha avanzato la proposta di acquisire l’uranio. Nel frattempo, si sono susseguite richieste di cessare immediatamente le ostilità e di ripristinare la sicurezza nelle acque strategiche del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz. La situazione resta complessa e i colloqui sono ancora in corso.
Roma, 10 maggio 2026 – “Fine immediata della guerra ” e “ ripristino della sicurezza marittima” nel Golfo Persico e nello strategico Stretto di Hormuz. Sono questi i punti centrali dell’attesa risposta dell’Iran alla proposta di pace presentata dagli Stati Uniti. "Non posso fornire ulteriori dettagli” ha affermato il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ma – secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, citando fonti informate – nel documento consegnato ai mediatori pachistani l’Iran avrebbe offerto concessioni significative anche sul programma nucleare con l’avvio, entro i prossimi 30 giorni, di negoziati specifici. Escludendo...🔗 Leggi su Quotidiano.net
Attacco imperialista all'Iran: Trump e Netanyahu contro Teheran
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