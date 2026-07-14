Gli Stati Uniti hanno avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Il presidente ha comunicato al Congresso la decisione di colpire l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. Questa decisione segue le operazioni militari precedenti e rappresenta una escalation delle azioni statunitensi nella regione. Non sono stati forniti dettagli sull'entità degli attacchi o sulle eventuali conseguenze immediate. La notifica al Congresso è stata formalizzata nelle ultime ore.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha notificato formalmente al Congresso la ripresa delle operazioni militari contro l'Iran, aprendo una nuova finestra operativa che consente al Pentagono di impiegare le forze statunitensi nell'area di responsabilità del Comando Centrale (Centcom) per i successivi 60 giorni senza una preventiva autorizzazione parlamentare. La comunicazione è contenuta in una lettera di due pagine inviata venerdì ai leader del Congresso, in applicazione del War Powers Act, la legge che impone al presidente di informare il Congresso entro 48 ore dall'avvio di operazioni militari all'estero. Nel documento Trump precisa che i nuovi raid americani sono iniziati il 7 luglio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Iran, terza notte consecutiva di attacchi Usa. Trump notifica al Congresso la ripresa della guerra: «Colpiremo l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain»

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