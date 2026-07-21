Donald Trump ha annunciato l’imposizione di dazi del 50 per cento su alcune importazioni provenienti dal Canada. Le nuove tariffe entreranno in vigore tra 30 giorni e sono state decise come risposta alle misure adottate dal governo canadese contro le merci statunitensi, giudicate discriminatorie. La decisione riguarda specifici prodotti e rappresenta una misura di ritorsione.

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50 per cento contro le importazioni di alcuni prodotti dal Canada. La presidenza degli Stati Uniti ha detto di voler imporre le tariffe, che entreranno in vigore fra 30 giorni, come ritorsione per le misure adottate da Ottawa contro le merci statunitensi, considerate discriminatorie. Ha citato i dazi canadesi del 25 per cento su alcune auto statunitensi, il presunto trattamento di sfavore riservato al formaggio americano rispetto a quello europeo e il divieto di vendita di alcolici prodotti negli Stati Uniti imposto in molte province canadesi. Si tratta in gran parte di misure introdotte in risposta proprio ai primi dazi imposti da Trump sulle merci canadesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lettera43.it - Trump impone nuovi dazi al 50 per cento al Canada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Al via i nuovi dazi di Trump. Mercati nel caos

Notizie e thread social correlati

Dazi, Trump riaccende lo scontro con il Canada: nuovi dazi fino al 50% e rapporti ai minimi storiciL'amministrazione Trump ha annunciato l'imposizione di nuovi dazi fino al 50% su alcuni prodotti importati dal Canada, riaccendendo lo scontro...

Perché Trump ha imposto nuovi dazi del 50% al CanadaGli Stati Uniti hanno applicato dazi del 50% su merci importate dal Canada, tra cui automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici.

Temi più discussi: Trump impone dazi 50% ai beni canadesi, scontro sulle auto; Usa-Brasile, tornano le tensioni: Trump impone dazi del 25%; Trump impone dazi al Canada; Usa: dazi aggiuntivi del 50% su prodotti canadesi, Carney pronto a discutere.

Trump impone dazi del 50% sulla maggior parte dei prodotti canadesi x.com

Nuova stretta di Trump sul Canada: scattano i dazi del 50% su alcol, legno e cartaTrump annuncia nuovi dazi del 50% sulle importazioni dal Canada: nel mirino diversi beni tra cui alcolici, legno e carta. Le tariffe scatteranno dal 19 agosto in assenza di un accordo con Ottawa. notizie.it

Trump impone dazi del 50% sui prodotti canadesi per le dispute sulle autoLunedì il presidente Donald Trump ha imposto dazi del 50% sulla maggior parte dei prodotti canadesi, accusando il Canada di aver discriminato ingiustamente le auto, gli alcolici e i latticini american ... it.euronews.com

Trump dice che il Canada affronterà dazi a causa del fumo degli incendi, affermando negligenza volontaria reddit