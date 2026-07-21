Gli Stati Uniti hanno applicato dazi del 50% su merci importate dal Canada, tra cui automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici. La misura arriva come risposta a quello che il governo americano definisce un “trattamento iniquo” nei confronti di tali prodotti. La decisione riguarda una vasta gamma di importazioni e mira a proteggere le industrie nazionali. La misura è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti, senza specificare altre azioni o negoziati in corso.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto dazi del 50% su una vasta gamma di merci importate dal Canada, in risposta a quello che ha definito un “trattamento iniquo” nei confronti di automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici statunitensi. I dazi entreranno in vigore entro 30 giorni e segnano una grave escalation delle tensioni commerciali tra i due paesi nordamericani. La Casa Bianca ha affermato che i dazi sono necessari per proteggere le imprese americane. I beni presi di mira spaziano da articoli di consumo quotidiano come vino e mazze da hockey a prodotti industriali come il cemento commerciale. Tuttavia, diverse esportazioni chiave saranno risparmiate, come energia, potassio, minerali critici e pesce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Metropolitanmagazine.it - Perché Trump ha imposto nuovi dazi del 50% al Canada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Demands New Trade Terms From Canada — Carney Refuses!!

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Costa d'Avorio furiosa per i visti negati ai tifosi: perché Trump ha imposto il "travel ban"Tifosi della Costa d'Avorio non sono riusciti a ottenere i visti necessari per partecipare ai Mondiali 2026 a causa del divieto di viaggio imposto...

Trump è tornato a minacciare di imporre dazi contro il CanadaTrump ha nuovamente minacciato di imporre dazi sul Canada come risposta alle misure commerciali adottate da Ottawa.

Argomenti più discussi: Trump impone dazi 50% ai beni canadesi, scontro sulle auto; Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Trump ha trovato un nuovo modo per fare la guerra dei dazi?; Trump ha già cambiato idea sul pedaggio nello stretto di Hormuz.

Perché Trump non si è imposto? Perché non ha costretto Volodymyr Zelensky alla resa? Che schifo. x.com