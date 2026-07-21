Perché Trump ha imposto nuovi dazi del 50% al Canada

Da metropolitanmagazine.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno applicato dazi del 50% su merci importate dal Canada, tra cui automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici. La misura arriva come risposta a quello che il governo americano definisce un “trattamento iniquo” nei confronti di tali prodotti. La decisione riguarda una vasta gamma di importazioni e mira a proteggere le industrie nazionali. La misura è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti, senza specificare altre azioni o negoziati in corso.

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto dazi del 50% su una vasta gamma di merci importate dal Canada, in risposta a quello che ha definito un “trattamento iniquo” nei confronti di automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici statunitensi. I dazi entreranno in vigore entro 30 giorni e segnano una grave escalation delle tensioni commerciali tra i due paesi nordamericani. La Casa Bianca ha affermato che i dazi sono necessari per proteggere le imprese americane. I beni presi di mira spaziano da articoli di consumo quotidiano come vino e mazze da hockey a prodotti industriali come il cemento commerciale. Tuttavia, diverse esportazioni chiave saranno risparmiate, come energia, potassio, minerali critici e pesce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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